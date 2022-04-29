Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'in 10 yıldır baktığı kedisi Bebek, 6 yıldır poliskistik böbrek hastalığıyla mücadele ediyor. Kök hücre tedavisi yaptırdığı kedisini evinde rahatsızlanınca apar topar hastanede kaldıran Sönmezer'in aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Tedavi sürecinden yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla isyan eden ünlü isim, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

"KEDİMİN TEDAVİSİ İÇİN TÜM İMKANLARIMI KULLANDIM"

Canlı yayında kedisi Bebek'in tedavi sürecinden ve yaşadıklarından bahseden Esra Sönmezer, duygusal anlar yaşadı. Kelimeler boğazına düğümlenen ünlü isim, şöyle konuştu: "Sosyal medyada kedimin 2. doz kök hücre tedavisinden sonraki vücudunun çöküşünü paylaşmam haber oldu. Benim kedim yaklaşık 6 yıldır polikistik böbrek hastası. Bu böbreklerin üstündeki kistler kedileri öldürmez. En iyi maddi imkanlarımla Amerika'dan bazı ilaçlar getirterek kedimi çok güzel yaşatıyorduk. Ben bütün hayvanları çok seviyorum onlar için de yaptığım çok şey var. Kök hücreler veterinerde yapılıyor ama hücreler bankalardan geliyor. Benim kedim kendi vücudundan üretebilecek durumda değildi. İlk doz kök hücre tedavisinde bir sorun olmadı. Kök hücrelerin alındığı diğer kedilerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını merak ediyorum."

"2. KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDEN SONRA HAYVANIN SOLUNUMU DEĞİŞTİ"

"İlk dozdan sonra değerler yükselince 2. dozu yapma kararı aldık. Kedimin tedavisinde veterinerin bir kusuru olmadı. Kök hücreden 3 saat sonra kedimde bir halsizlik başladı. Akşama doğru da yemek yemeyi bıraktı. Ertesi gün de halsizliği ve iştahsızlığı devam edince sorun olduğunu anlayarak veterinere götürdüm. 48 saat sonra hayvanın yüzünde değişik bir ifade oluştu. 3. günde hayvanın solunumu değişerek yüzünde derisi çekildi. Yapılan kan tahlilinde değerlerin çok yükseldiğini fark ettik. Makine bile değerleri okuyamadı. Kök hücre bankasını aradığımda da 'bir sorun yok' denildi ama hayvanın ateşi 40 dereceye kadar çıktı."

"TEDAVİ İÇİN 1,5 MİLYON TL HARCADIM"

"Tedavilerden sonra kediyi eve götürdüm ve sabaha karşı Bebek'te bir soğukluk hissettim. Veterinere götürünce yoğun bakıma alındı ve ateşi 35 derece düştü. Bu da hayvanlarda organların iflas ettiğini gösterir. Ağlamayacağım için kendime söz verdim. 6. günde solunum yetmezliği başladı ve midede hava toplandı. Çok kötü bir süreçti. Kök hücre bankasını suçlamıyorum ama onlara bir ihtarname gönderdik. Bayram bitince de dava açacağız. Kök hücrenin hangi hayvandan alınıp hangi koşulda saklandığını öğrenmek istiyorum. Ben bu süreçte 1,5 milyon lira üzerinde para harcadım. İsterse bu dava 10 sene sürsün ve bu kadar da para gitsin ben vazgeçmeyeceğim. Bebek'i bir hayvan mezarlığına defnettik."