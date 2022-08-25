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Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hastaneden sevenlerine seslendi: Allah bitti demeden bitmez

Magazin Haberleri

Bodrum'da geçirdiği kazada ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Tatlıses'in kaldırıldığı hastane adeta ünlü akınına uğradı. O isimlerden biri de Ebru Yaşar oldu. Tatlıses'in kendisini çeken Ebru Yaşar'a "Allah bitti demeden bitmez" dediği duyuldu.

Sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses, ünlülerin ziyaretçi akınına uğruyor. Hastanede ziyaret ettiği İbrahim Tatlıses'i çok iyi görünce "Sen bitti demeden bitmez" diye hitap eden Ebru Yaşar'ın konuşmasına karşılık veren Tatlıses, "Ben değil, Allah bitti demeyince bitmez" diye karşılık verdi.

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hastaneden sevenlerine seslendi: Allah bitti demeden bitmez

"ALLAH BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

İbrahim Tatlıses'i Demet Akalın ve Okan Kurt'tan sonra Ebru Yaşar da ziyaret etti. Tatlıses'i kazadan sora sapasağlam görünce mutluluğunu "Süper çok iyi. Hiçbir şey yok maşallah. Sen bitti demeden bitmez" sözleri ile dile getiren Ebru Yaşar'ın ifadelerine düzeltme yapan İbrahim Tatlıses, "Ben değil Allah bitti demeden bitmez. Allah bitti diyecek öyle" diye cevap verdi.

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hastaneden sevenlerine seslendi: Allah bitti demeden bitmez

YAŞAR: DURUMU ÇOK İYİ

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ebru Yaşar, ciddi bir kaza geçirmesine rağmen İbrahim Tatlıses'i çok iyi gördüğünü belirterek, "Gayet iyiydi. Neşesi yerinde. Tabii bir şaşkınlığı var. Kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir. Doktorları uygun görürse akşam sahne alacak. Korkmuş. Ciddi bir kaza geçirmiş. Yuvarlanmış arabanın içinde. Kötü bir kaza geçirmiş ama bilincini hiç kaybetmemiş" diye konuştu.

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hastaneden sevenlerine seslendi: Allah bitti demeden bitmez

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hastaneden sevenlerine seslendi: Allah bitti demeden bitmez

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

İbrahim Tatlıses Ebru Yaşar Okan Kurt Magazin Güncel Haberler

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