Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı

Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı
Haber Videosu

2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024 yılının ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Şimdi ise çift, sosyal medya paylaşımlarında oğulları Emir'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Serum tedavisi gören minik Emir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süreli birlikteliğini Yasemin Şefkatli ile evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerine kavuşmuş, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını vermişti.

Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı

"EMİRİKOM BİRAZ RAHATSIZLANDI"

Mutlu aile tablosuyla sık sık sosyal medyada yer alan çift, bu kez paylaşımlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımda tekerlekli sandalyede, serum takılı şekilde görülen küçük Emir için "Emirikom biraz rahatsızlandı" notunu düştü.

İDO TATLISES DE PAYLAŞTI

Eşinin paylaşımına ek olarak İdo Tatlıses de oğlunun hastane görüntülerini paylaştı. Serum tedavisi gören minik Emir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor

Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için acil çağrı

Denizde nefes kesen arama! Kıvanç Tatlıtuğ da daldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.