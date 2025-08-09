Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süreli birlikteliğini Yasemin Şefkatli ile evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerine kavuşmuş, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlarını vermişti.

"EMİRİKOM BİRAZ RAHATSIZLANDI"

Mutlu aile tablosuyla sık sık sosyal medyada yer alan çift, bu kez paylaşımlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Yasemin Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımda tekerlekli sandalyede, serum takılı şekilde görülen küçük Emir için "Emirikom biraz rahatsızlandı" notunu düştü.

İDO TATLISES DE PAYLAŞTI

Eşinin paylaşımına ek olarak İdo Tatlıses de oğlunun hastane görüntülerini paylaştı. Serum tedavisi gören minik Emir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.