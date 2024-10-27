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Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses, sosyal medya hesabından ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen ve bu evlilikten ikiz çocukları olan Yasemin Tatlıses günlerdir hastaneden paylaşım yapıyordu. Hasta olduklarını açıklayan Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailecek Kovid olduk" dedi ve hastalığını takipçileriyle paylaştı.

Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

HASTA OLANLARI UYARDI

Yasemin Tatlıses, paylaşımında hastalığın ciddiyetine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim"

Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin

Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Sosyal Medya 3-sayfa Magazin Sağlık Yaşam Medya

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Yorumlar (3)

Sempatik0037 Ben:

ne yapalım boş haber

5
1
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ENSON:

Hiç üzülmedim hatta nesli tükene bilir, sonra bize ne Tatlıses ailesinden

2
1
yanıtYanıtla
Hakan Karadeniz:

merak etme babanın parası çok gider iki gün Amerika'da tedavi olur atlatırsınız

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0
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