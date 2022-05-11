Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi - Haberler

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Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Türkiye'de havaların ısınmamasının ardından soluğu yurt dışında alan oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu son olarak bikinisiyle sere serpe uzanarak verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

FOX TV'de İlhan Şen ile başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi final yapan genç oyuncu Burcu Özberk, yurt dışına tatile çıktı. Bir süredir güzel havanın tadını çıkaran Özberk, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

SERE SERPE UZANARAK POZ VERDİ

Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan oyuncu, tatile çıktığı günden bu yana elbiseli ve bikinili pozlarını paylaşıyor. 2 gün önce renkli bikinisiyle pozlarını yayınlayan Özberk, bu sefer de haki yeşil renkteki bikinisiyle sere serpe uzanarak pozlar verdi. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 390 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

İşte Burcu Özberk'in pozları...

Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi

Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi

Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi

Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi

Yaza herkesten önce girdi! Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten peş peşe nefes kesen bikinili pozlarYaza herkesten önce girdi! Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten peş peşe nefes kesen bikinili pozlar

Ecem Altan
Ecem Altan
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Burcu Özberk, Instagram, Tatil, Magazin, Haberler

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