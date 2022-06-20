Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Son olarak Masumlar Apartmanı ve Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri projelerinde yer alan Şükrü Özyıldız, iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Fethiye'de tekne turu yapan oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"MÜSAADENİZLE SEZONU AÇIYORUM"

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ve Instagram'da 1,6 milyon takipçi sayısına ulaşan Özyıldız, teknede verdiği kaslı pozlarını "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla paylaştı. Oyuncunun kısa sürede gündem olan paylaşıma Ezgi Mola ve Merve Dizdar da sessiz kalamadı. Mola "Açmayaydın sezonu be Şükrü'm" yorumunu yaparken Dizdar da "Aç tabi sezonu Şükrü. Vuhuu" yazdı.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞIYOR

Şükrü Özyıldız'ın kısa sürede 93 binden fazla beğeni alan paylaşımına takipçileri de yorumsuz kalamadı. Oyuncu için "Görsel şölen yaşadık" ve "Boyuna posuna bin maşallah" yorumu yapıldı.