Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu - Haberler

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Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, yoğun geçen iş maratonunun ardından tatil sezonunu açtı. Tekne turuna çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından kaslı bir fotoğrafını paylaşınca takipçilerinden "Görsel şölen yaşadık" yorumları yağdı.

Son olarak Masumlar Apartmanı ve Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri projelerinde yer alan Şükrü Özyıldız, iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Fethiye'de tekne turu yapan oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ve Instagram'da 1,6 milyon takipçi sayısına ulaşan Özyıldız, teknede verdiği kaslı pozlarını "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla paylaştı. Oyuncunun kısa sürede gündem olan paylaşıma Ezgi Mola ve Merve Dizdar da sessiz kalamadı. Mola "Açmayaydın sezonu be Şükrü'm" yorumunu yaparken Dizdar da "Aç tabi sezonu Şükrü. Vuhuu" yazdı.

Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Şükrü Özyıldız'ın kısa sürede 93 binden fazla beğeni alan paylaşımına takipçileri de yorumsuz kalamadı. Oyuncu için "Görsel şölen yaşadık" ve "Boyuna posuna bin maşallah" yorumu yapıldı.

Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Tatil sezonunu açan Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şükrü Özyıldız Merve Dizdar Ezgi Mola Instagram Magazin Haberler

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