Üye Girişi
Haberler

Tatil sezonunu açan Ajda Pekkan, mayolu pozunu paylaştı

Magazin Haberleri

Yoğun konser maratonuna ara veren Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, tatil sezonunu açtı. Bodrum'da tatil yapan 77 yaşındaki Pekkan, sosyal medya hesabından beyaz mayolu pozunu paylaştı. Yıllara damga vuran güzelliğiyle konuşulan Pekkan'ın fiziği de genç kızlara taş çıkarttı.

Son zamanlarda yoğun konser maratonuyla ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan, İstanbul'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Tekne tatili yapan 77 yaşındaki Pekkan, sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Yıllara meydan okuyan enerjisi ve fiziğiyle her daim adından söz ettiren Ajda Pekkan, Instagram hesabından beyaz mayosuyla verdiği bir pozu yayınladı. Ünlü ismin "Bir tik tatil öyleyse" notuyla yayınladığı fotoğrafa Sera Tokdemir, Sevim Emre, Petek Dinçöz, Arzu Sabancı ve Seda Sayan gibi isimlerden kalp ve alev emojili yorumlar geldi. 77 yaşındaki sanatçı, düzgün görünen fiziğiyle de adeta genç kızlara meydan okudu.

Tatil sezonunu açan Ajda Pekkan, mayolu pozunu paylaştı

Tatil sezonunu açan Ajda Pekkan, mayolu pozunu paylaştı

Tatil sezonunu açan Ajda Pekkan, mayolu pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ajda Pekkan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

DODOK DODOK:

Maşallah, teknolojiye kurban olayım...

Cevap Yaz224Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title