Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşadıkları iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldığı reklamcı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Taro Emir Tekin'in aşk yaşadığı iddia edildi. Daha önce de haklarında çıkan aşk iddiasını yalanlayan ikiliden Tekin, Deniz ile fotoğrafını "Kardeş" notuyla paylaşarak ilişki iddiasına son noktayı koydu.

Rol aldığı projeler ve sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla sıkça adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisini noktaladı. Nişanlısından ayrıldıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Deniz'in bir süredir meslektaşı Taro Emir Tekin ile yakınlaştığı iddia edildi.

"KARDEŞ" NOTUYLA PAYLAŞIM YAPTILAR

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir devam eden ilişkisini bitiren Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz çıkan aşk iddiasına sessiz kalamadı. Sosyal medya hesaplarından birbiriyle çekilen fotoğrafı paylaşan ikili, "Kardeş" notunu yazarak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamış oldu.

Proje ve davetler için bir araya gelen ikili, geçtiğimiz yıllarda da haklarında çıkan aşk iddiasını yalanlamıştı.