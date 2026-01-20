Haberler

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi: Kuzu Kuzu'yu birlikte söylediler

Güncelleme:
Megastar Tarkan'ın İstanbul konserler serisinin üçüncü gecesinde unutulmaz bir sürpriz yaşandı. Konserin en coşkulu anında sahneye çıkan Cem Yılmaz, 'Kuzu Kuzu' şarkısını Tarkan ile birlikte söyledi. İkilinin performansı izleyicileri hem kahkahaya boğdu hem de unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı. Yılmaz, performans sonrasında seyircilere "Ölmeden önce yapılacak 10 şey varsa, siz ikisini bu akşam yaptınız." dedi.

Megastar Tarkan'ın İstanbul'daki üçüncü konserinde izleyiciler unutulmaz bir sürprize tanıklık etti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sahneye çıkarak Tarkan'la birlikte "Kuzu Kuzu" şarkısını söyledi, salonu kahkahaya boğdu.

SÜRPRİZ KONUK: CEM YILMAZ

Konser tüm coşkusuyla devam ederken sahneye birdenbire ünlü komedyen Cem Yılmaz çıktı.Yılmaz'ın aniden sahnede belirmesi salonda şaşkınlık ve heyecan yarattı. İzleyiciler iki ünlü ismi aynı anda karşılarında görüncealkış yağmuruna tuttu.

"KUZU KUZU"YU BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Cem Yılmaz, Megastar Tarkan'la birlikte "Kuzu Kuzu" şarkısını seslendirdi. İkiliye salonu dolduran binlerce izleyici de eşlik etti. Ortaya renkli ve eğlenceli anlar çıktı.

TARKAN'IN İKONİK DANS FİGÜRLERİNİ TAKLİT ETTİ

Şarkı sırasında Cem Yılmaz, Tarkan'ın yıllardır hafızalara kazınan ikonik dans figürlerini de taklit etti. Bu anlar izleyicileri kahkahaya boğarken, Tarkan da sahnede gülmekten kendini alamadı.

"BU AKŞAM İKİSİNİ YAPTINIZ"

Tarkan bandanası da takan Cem Yılmaz, performansın ardından yaptığı espriyle geceye damga vurdu: "Ölmeden önce yapılacak 10 şey varsa, siz ikisini bu akşam yaptınız."

TARKAN'DAN TEŞEKKÜR

Megastar Tarkan, sahnede Cem Yılmaz'a dönerek davetini kabul ettiği için teşekkür etti. İkilinin samimi diyalogu salondan büyük alkış aldı.

SAHNEDEN ZIPLAYARAK AYRILDI

Cem Yılmaz'ın sahneden ayrılışı da en az çıkışı kadar konuşuldu. Ünlü komedyen, zıplayarak sahneden inerek geceyi unutulmaz kılan anlara bir yenisini ekledi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
