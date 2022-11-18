Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı

Son zamanlarda çıkardığı Geççek ve Yap Bi Güzellik ile adından söz ettiren Tarkan, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü isim son olarak yeni şarkısı Son Durak'ın yayınladı.

DİNLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Günlerdir sosyal medya hesaplarından yeni şarkısıyla ilgili paylaşımlar yapan Tarkan, dinleyicilerden tam not aldı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Megastar'ın yeni şarkısı için "Tarkan hançeri sapladı", "Dinlediğim en iyi şarkı" ve "Tarkan yine farkını göstermiş" yorumları yapıldı.

GEÇÇEK ŞARKISI REKORA İMZA ATMIŞTI

Megastar Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çektiği klip, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer almıştı.