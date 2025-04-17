Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, dün annesi Neşe Tevetoğlu'nun kaybıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Neşe Tevetoğlu, bugün Maltepe Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan, acı haberle Avrupa turnesini yarıda keserek Almanya'dan İstanbul'a döndü. Cenazede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Neşe Tevetoğlu için Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni gerçekleştiriliyor.
Cenaze namazının kılınacağı avlu geniş güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Emniyet müdürlüğü ve sivil güvenlik görevlileri cenazede görev alıyor.