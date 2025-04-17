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Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor

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Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, dün annesi Neşe Tevetoğlu'nun kaybıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Neşe Tevetoğlu, bugün Maltepe Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan, acı haberle Avrupa turnesini yarıda keserek Almanya'dan İstanbul'a döndü. Cenazede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Neşe Tevetoğlu için Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze namazının kılınacağı avlu geniş güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Emniyet müdürlüğü ve sivil güvenlik görevlileri cenazede görev alıyor.

Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Tarkan'ın kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu

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Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFeti Çelik:

allah merhumeye rahmet eylesin mekanı cennet olsun tarkan ve kederli ailesine Allah sağlık sıhhat şifa sabır versin ailesinin başı sağ olsun ruhuna el Fatiha amin ecmain

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