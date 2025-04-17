Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Neşe Tevetoğlu için Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

Cenaze namazının kılınacağı avlu geniş güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Emniyet müdürlüğü ve sivil güvenlik görevlileri cenazede görev alıyor.