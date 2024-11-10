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Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı

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Megastar Tarkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde paylaştığı mesajla duygulandırdı. Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde duygularını dile getirdi. Bu özel günde Tarkan'ın paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. yılındatüm Türkiye'de sevgi saygı ve özlemle anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılında siyasilerden ünlülere 10 Kasım dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajları paylaşılmaya başlarken, megastar Tarkan anlamlı bir paylaşım yaptı. Her sene olduğu gibi bu senede Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığını belli eden ünlü sanatçı Tarkan yaptığı paylaşımla bir kere daha duygulandırdı.

Tarkan'dan 10 Kasım Mesajı: Duyguları Kabarttı

"DEĞERİNİ BU ZAMANLARDA DAHA ÇOK ANLADIĞIMIZ ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM"

Seslendirdiği Çınar isimli parça eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmasının ardından Tarkan, paylaşımında; "Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet'le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

izmirden Ankaradan gelen haberler o şehrin belediye başkanlarının halkın parasını harcarken ne kadar dikkatsiz olduğunu gösteriyor bu alemde başıboş bırakılıp eline sınırsız yetki verilen liyakatsiz çalışanların yerin dibine sokmayacağı bir idareci ve yönetici yoktur ayrıca bu şehirlerde konser veren şarkıcı ve türkücülerinde varlıklarını borçlu oldukları bu Cumhuriyete değil menfaatlerine olan bağlılıklarını göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor

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