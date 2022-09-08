Tarkan'a şok!... SAHNESİ ÇÖKTÜ...

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

Haberi alan Tarkan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun.

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarkan'ın Sahne alacağı Konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız."

ÇÖKEN PLATFORM İÇİN VİNÇ GETİRİLDİ

Dev platformun kaldırılması için alana getirilen 3 vinç ile müdahale başlatıldı. Çöken platformun tekrar eski haline getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.