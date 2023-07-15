Tanju Tuncel... USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ!

'Beyaz Melek', 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah' gibi çok izlenen yapımlarda kamera karşısına geçen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayat veda etti.

HUZUREVİNDE KALIYORDU

Usta sanatçı Tanju Tuncel, huzurevinde çekilen bir videosu ile geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İBB) Şehir Tiyatroları2ndan yapılan açıklamaya göre;

Sanatçı, 16 Temmuz 2023 Pazar günü (yarın) Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"FİLMLERİMİZ, HATIRALARIMIZ BAKİ"

Ata Demirer, 'Eyvah Eyvah'ın üç filminde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberi sonrası ardından duıygusal bir paylaşıma imza attı.

Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan. Hani kimisi 'Ben buradayım!' der, 'Bana bakın!' der, 'Ben!' der. O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

1940 yılında Adana'da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Meslektaşı Necdet Yakın'la bir süre evli kaldı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar' ve 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek' gibi filmlerde rol aldı.