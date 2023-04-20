Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı

Cesur pozlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık Instgaram hesabından iddialı bir paylaşıma daha imza attı. Ünlü şarkıcı oturup bacaklarını açarak poz verdi. Takipçileri Bastık'ı soru yağmuruna tuttu.

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.

CESUR POZU OLAY OLDU

Zeynep Batık, 2 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından oturup bacaklarını açarak poz verdi. Takipçileri ünlü şarkıcıyı "Etek mi şort mu ne giydin?" diyerek köşeye sıkıştırdı. Siyah oversize ceketin altına uzun çizme giyen ünlü şarkıcı paylaşımıyla kısa süre içinde 30 bini aşkın beğeni aldı.