Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Pete Davison'la aşkı tam gaz devam eden Kim Kardashian'ın, sahibi olduğu iç çamaşırımarkasının tanıtımını yapmak için sadece iç çamaşırı ile çektiği fotoğraflar ile nefes kesti.

Sütyenini tam giymeyen Kim, poz verirken göğüsleri görünmesin diye iç çamaşırını eliyle ile tuttu.

Takipçileri kısa süre içinde Kim'in paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Şov yıldızı bu paylaşımları kısa süre önce Pete ile denizde öpüşürken çektiği fotolardan sonra yaptı. Öte yandan Kim'in tanıtımını bizzat yaptığı yeni seri ise hayranları tarafından çok beğenildi.