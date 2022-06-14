Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti - Haberler

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Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, iç çamaşırı markasının tanıtımı için objektif karşısına geçti. Sütyenini tam giymeyen Kim, poz verirken göğüsleri görünmesin diye sütyenini eliyle tuttu.

Pete Davison'la aşkı tam gaz devam eden Kim Kardashian'ın, sahibi olduğu iç çamaşırımarkasının tanıtımını yapmak için sadece iç çamaşırı ile çektiği fotoğraflar ile nefes kesti.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Sütyenini tam giymeyen Kim, poz verirken göğüsleri görünmesin diye iç çamaşırını eliyle ile tuttu.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Takipçileri kısa süre içinde Kim'in paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Şov yıldızı bu paylaşımları kısa süre önce Pete ile denizde öpüşürken çektiği fotolardan sonra yaptı. Öte yandan Kim'in tanıtımını bizzat yaptığı yeni seri ise hayranları tarafından çok beğenildi.

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Sütyenini tam giymeyip ayna karşısında poz veren Kim Kardashian nefes kesti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian Cinsellik Magazin Haberler

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