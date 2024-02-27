Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Sema Aydemir, Survivor'dan diskalifiye olmasının ardından 1.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden ilk paylaşımını yaptı. Ünlü isim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam.