Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım
Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ünlü isim, yaşadığı utanç nedeniyle özür diledi.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Sema Aydemir, Survivor'dan diskalifiye olmasının ardından 1.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden ilk paylaşımını yaptı. Ünlü isim, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam.