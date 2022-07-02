Survivor tuzağı! "Faturayı ödeyeceğim" diyerek binlerce liralık oy attırıp ortadan kayboldu - Haberler

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Survivor tuzağı! "Faturayı ödeyeceğim" diyerek binlerce liralık oy attırıp ortadan kayboldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sosyal medyada bir Survivor fan hesabı, takipçilerini "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" diyerek desteklediği Nisa'ya oy göndermelerini istedi. Hesabın sahibine güvenen çok sayıda kişi de peş peşe oy attı. Faturaları gelince hesabın sahibine ulaşamayan kullanıcılar, sosyal medyada faturalarını paylaşarak yardım istedi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star, 30 Haziran'da İstanbul'da yapılan finalle şampiyonu belirledi. Bu yılın Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı finale yükselirken, yarışmanın kazanan ismi SMS oylamasıyla Nisa Bölükbaşı oldu. Yarışmanın bitmesiyle SMS gönderen birçok kişi sosyal medya hesaplarından telefon faturalarını paylaşarak dolandırıldıklarını ileri sürdü.

"FATURALARI ÖDEYECEĞİM" DİYEREK KANDIRDI

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, bir Survivor fan hesabı, takipçilerine faturalarının hepsini kendisinin ödeyeceğini söyleyerek desteklediği adaya SMS göndermelerini istedi. Birçok kullanıcı da kişiye güvenerek peş peşe Nisa'ya oy göndermeye başladı. Faturaları geldiğinde hesabın sahibine ulaşamayan birçok mağdur, faturalarını yayınlayarak kandırıldıklarını söyledi. Twitter'da peş peşe faturalarını yayınlayarak yardım çağrısında bulunan kullanıcılar, tepkilerin de hedefi oldu.

Survivor tuzağı! 'Faturayı ödeyeceğim' diyerek binlerce liralık oy attırıp ortadan kayboldu

Survivor tuzağı! 'Faturayı ödeyeceğim' diyerek binlerce liralık oy attırıp ortadan kayboldu

Survivor tuzağı! 'Faturayı ödeyeceğim' diyerek binlerce liralık oy attırıp ortadan kayboldu

Survivor tuzağı! 'Faturayı ödeyeceğim' diyerek binlerce liralık oy attırıp ortadan kayboldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nisa Bölükbaşı Adem Kılıççı Twitter Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

juzen sari:

al nisan birinci oldu ne geçti eline 3000 tl borç öde şimdi

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Mustafa Öztürk:

Bu millet dolandırılmaktan bıkmadı mı ya hala mı akıllanmadınız haberleri hiç mi okumuyonuz hadi haber okumuyonuz siz oy atınca sizin elinize ne geçecek nisa şampiyon olunca size para mı verecek hanginizi tanıyacak ne akılsızsınız yav

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UZUNMUSTAFA:

Ne aptal insanlar var gercekten enteresan

Cevap Yaz 1 60 Yayından Kaldır
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