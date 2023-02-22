Survivor tarihinde ilk! Deprem sonrası yarışmacılar eve alındı, iletişim serbest oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğrendi.

"YAKIN AKRABALARINIZDA CAN KAYBI YOK"

6 Şubat'ta yarışmacılara açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimizi etkilendi. Aileniz ile konuştuk, yakın akrabalarınızdan can kaybı yok" dedi.

"İLETİŞİM SERBESTLİĞİ TANIYORUZ, SİZLERİ EVLERE ALACAĞIZ"

Çekimlere ara verdiklerini duyuran Acun Ilıcalı, yarışmacılara iletişim serbestliği verdiklerini duyurarak sözlerine şöyle devam etti: "İletişim serbestliği tanıyoruz. İsteyen istediği akrabasını arayabilecek. Çekimlere ara veriyoruz, sizleri evlere alacağız."