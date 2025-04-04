Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı

Survivor'da dört kez mücadele eden, 'Muhteşem Yüzyıl', 'Çalıkuşu', 'Bodrum Masalı' gibi projelerde rol alan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev'e geçtiğimiz Aralık ayında tatil için gittikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da evlilik teklifi etmişti. Pırıl Atasev o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak 'Bir ömür boyu Evet!' notunu düşmüştü.

Hilmi Cem İntepe, önceki akşam ise sevgilisi Pırıl Atasev ile sade bir törenle nişanlandı. Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanandı. Ardından, 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.