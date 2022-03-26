Survivor Elif, mide rahatsızlığından dolayı yarışmaya veda etti
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Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı aday çıkarmak için konseye geldi. Kendisini çok üzen bir konu hakkında konuşacağını söyleyen Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Elif'i rahatsızlığından dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, dün akşam 59. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen iki takım, oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Anca ada konseyinde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, eleme adayını belirlemek için ada konseyinde buluştu. Surivor'da birleşme partisine günler kala açıklama yapan Acun Ilıcalı ise bir yarışmacının rahatsızlığından dolayı devam edemeyeceğini açıkladı. Konseyde konuşan Ilıcalı, "Her zaman söylüyorum, Survivor'da en önemli şey sağlığınız. Şimdi üzücü bir haberim var. Survivor'da beni en çok ne üzer derseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması derim. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü bu bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi. Maalesef Elif Survivor'a devam edemeyecek" dedi.
Elif'in mide rahatsızlığı yaşadığını söyleyen Ilıcalı, "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek" ifadelerini kullandı.
Elif'in yarışmaya veda etmesinin ardından birleşme partisine kadar eleme yapılmayacağını belirten Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Elif ayrıldığı için birleşmeye kadar başka bir yarışmacı yollamayacağız. Şu anda bütün yarışmacılarımız birleşmeye girme durumunda. Bundan sonraki adaylar toplu oylamadan değil haftalık oylama ile veda edecek."
Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise en fazla oyu alan Evrim, ilk eleme adayı oldu.