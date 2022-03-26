Survivor Elif, mide rahatsızlığından dolayı yarışmaya veda etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, dün akşam 59. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen iki takım, oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Anca ada konseyinde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

"ELİF SURVIVOR'A DEVAM EDEMEYECEK"

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, eleme adayını belirlemek için ada konseyinde buluştu. Surivor'da birleşme partisine günler kala açıklama yapan Acun Ilıcalı ise bir yarışmacının rahatsızlığından dolayı devam edemeyeceğini açıkladı. Konseyde konuşan Ilıcalı, "Her zaman söylüyorum, Survivor'da en önemli şey sağlığınız. Şimdi üzücü bir haberim var. Survivor'da beni en çok ne üzer derseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması derim. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü bu bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi. Maalesef Elif Survivor'a devam edemeyecek" dedi.

"MİDE RAHATSIZLIĞI YAŞAMAYA BAŞLADI"

Elif'in mide rahatsızlığı yaşadığını söyleyen Ilıcalı, "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞME PARTİSİNE KADAR ELEME OLMAYACAK"

Elif'in yarışmaya veda etmesinin ardından birleşme partisine kadar eleme yapılmayacağını belirten Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Elif ayrıldığı için birleşmeye kadar başka bir yarışmacı yollamayacağız. Şu anda bütün yarışmacılarımız birleşmeye girme durumunda. Bundan sonraki adaylar toplu oylamadan değil haftalık oylama ile veda edecek."

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise en fazla oyu alan Evrim, ilk eleme adayı oldu.