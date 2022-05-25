Survivor'dan elenen Seda'dan "Adada mangal yakılıyor" iddiasına cevap: Açlıktan 49 kiloya düştüm - Haberler

Survivor All Star kadrosunda yer alan ve performansıyla adından söz ettiren Seda Ocak, geçtiğimiz hafta takımının 6 dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle potaya girerek elendi. Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Seda, Türkiye'ye döner dönmez peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı.

"KİMSEYE KIRGIN YA DA KIZGIN DEĞİLİM"

Yarışmadan elendikten sonra Instagram hesabından ilk paylaşımını yapan Seda Ocak, şu ifadeleri kullandı: "Selamlar herkese… Beni seven, bu yolculukta yanımda olan, duasını desteğini esirgemeyen herkese çok çok çok teşekkür ederim. Lütfen hakkınızı helal edin. Şunu söylemem gerekir ki; kimseye kızgın ya da kırgın değilim. Orası Survivor! Bir çok şey yaşandı ve bitti. Zamanla kırgınlıklar kızgınlıklar yaşamış olabilirim ama biriyle tartıştım diye onun hakkında kötü insan ya da karaktersiz demeyecek kadar vicdanım var. Hayatım boyunca kin ve nefret dolu bir insan olmadım."

"AİLEMLE ZAMAN GEÇİRİYORUM, VİCDANIM ÇOK RAHAT"

"Evet çok üzgündüm ta ki… Uçakta 20 yaşlarında, akıl sağlığı yerinde olmayan, çığlıklar atan, annesinin özür dilerken ağladığı bir genci görene kadar. O an bütün kırgınlıklarım, kızgınlıklarım, isyanım bitti. Ne kadar güzel bir oyunun parçası olduğumu, burada bitmesi gerektiğini, hayatta üzülecek çok daha acı verici şeyler yaşandığını fark ettim. Şimdi evimde ailemle birlikteyim ve gerçekten vicdanım çok rahat. Ben hedefime ulaştım. Diller ne derse desin kimseyi kırmadan, iftira atmadan, yalan söylemeden, oynamadan, arkasından konuşmadan, açığını ayıbını ortaya koymadan, bana en uzak gördükleriniz için bile yapabileceğim her şeyi yaparak, yine insanları olduğu gibi kabul ederek yaşadım orayı ve bütün hırsı her gün o parkurda bıraktım."

"ARKADA MANGALLAR YANIYOR"

Dün akşam yarışmayı izlerken Instagram hesabından hikaye kısmından videolar paylaşan Seda, "Semalar kaybetti. Benim takımım kazandı. Şimdi izleyiciler 'öyle mi böyle mi? Açlık yok Survivor'da erzak var ben biliyorum. Arkada mangallar yanıyor' diyecek. Survivor izleyicisinin böyle şeyi vardır ya" dedi.

"YARIŞMAYA 62 KİLO GİDİP 49 KİLOYA DÜŞTÜM"

Yapılan eleştirilere gülerek karşılık veren Ocak, sözlerine şöyle devam etti: "Ben 62 kilo gidip 49 kiloya düştüm. Sonra ödüller büyüyünce, kokonata bastırınca, balıkları yedikten sonra anca toparladım. Emeğe saygı lütfen."