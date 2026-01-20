Haberler

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
TV8'in popüler yarışması Survivor 2026'da, Acun Ilıcalı'nın "TV'de yayınlayamayacağız" dediği ve büyük merak uyandıran ceza, EXXEN'de yayınlandı. Merakla beklenen cezada, yarışmacıların tarantula dolu fanusların içine girdiği görüldü.

  • Survivor 2026 yarışmasında kaybeden takımın cezası, RTÜK kuralları nedeniyle TV8'de yayınlanamadı.
  • RTÜK engeline takılan ceza görüntüleri EXXEN'de yayınlandı.
  • Yayınlanan görüntülerde yarışmacıların tarantula dolu fanuslara girdiği görüldü.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "TV'de yayınlayamayacağız" dediği cezanın görüntüleri EXXEN'de yayınlandı.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ MERAK UYANDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kaybeden takımı bekleyen cezanın ağırlığına dikkat çekmişti. Ilıcalı, "Pazartesi günü kaybeden takıma verilen cezayı, RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda tam olarak yayınlayamayacağız" sözleriyle hem yarışmacılarda şaşkınlık yaratmış hem de sosyal medyada büyük bir merak dalgası başlatmıştı.

YARIŞMACILAR TARANTULA DOLU FANUSA GİRDİ

İzleyicilerin günlerdir yanıtını aradığı "Ceza ne olacak?" sorusu sonunda cevabını buldu. RTÜK engeline takılan ceza görüntüleri EXXEN'de yayınlandı. Görüntülerde yarışmacıların tarantula dolu fanusların içine girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
