Survivor'da kriz! Yarışmacıların gizlice yemek yediğini öğrenen Acun Ilıcalı'dan ilginç ceza

TV8 ekranlarının büyük bir merakla izlenen Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Adem'in kural ihlali yaparak yemek yediğini açıklayınca ortalık gerildi.

"ARAÇTA DOLMALARI GÖRÜNCE ALIP ARKADAŞLARIMA DAĞITTIM"

Acun Ilıcalı'nın konuyu gündeme getirmesiyle yaptıklarını itiraf eden Adem, erzak getiren bir araç gördüğünü belirterek "Kapıları açıktı içinde dolma gördüm ve aldım. Arkadaşlarıma da dağıttım. 8-10 adet dolma vardı zaten ve onu aldım. Oyunda gelmiştik çok açtık, yemek yapamamıştık. Yağmur olduğu için de ateş yakamamıştık. Planlı bir şey değildi. Sema ve Barış hariç herkes yedi" dedi.

"KURAL İHLALİ YAPIP NORMALMİŞ GİBİ ANLATIYORSUN"

Adem'in yaptıklarını gülerek anlatmasından rahatsız olan Acun Ilıcalı ise "Olayı normalleştirme çabanı hayranlıkla izliyorum. Öyle bir anlattın ki kendimi suçlu hissettim. Sanki sizi izci kampına getirdik ve neler olacağından habersizdiniz. Sanki kurallara aykırı uygunsuz bir şekilde, yemek gördüğünüzde yiyebilirsiniz. Bunu normal gibi anlatıyorsun. Ama bizim de yaptırım yapmamız gayet normal, sizin yemeniz nasıl normalse. Survivor'da bu kadar göze parmak sokar gibi yemek ihlali yapılıyorsa ve ardından bize de dünyanın en normal şeyi gibi anlatılıyorsa biz de cezasını veririz" ifadelerini kullandı.

DOLMA YİYENLERE CEZA VERİLDİ

Eski ünlüler takımı yarışmacılarının aldığı cezayı açıklayan Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Herhangi bir ödül oyununda, ödül gezme üzerine değilse, istedikleri zaman gönüllüler takımı kaybettiği yemek ödülünü sizin yerinize yiyebilir. Gönüllüler takımı kaybetse de yemek yiyecek. Bunun hakkaniyetli olanı budur."