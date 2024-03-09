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Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor

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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümde oyun esnasında Yunus Emre önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga ediyor. Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı'nın "Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız" demesinin ardından yayını terk ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun dinmiyor. Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde dokunulmazlık için karşı karşıya gelen yarışmacılardan Yunus Emre peş peşe tartışmalara dahil olunca Acun Ilıcalı devreye giriyor.

ÖNCE BERNA SONRA HAKAN'LA TARTIŞIYOR

Oyun esnasında tartışan yarışmacılar sinirlerine hakim olamazken Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üstüne yürüyor. İkilinin yüz yüze geldiği anlarda fiziksel bir temas olmasını engellemeye çalışan Hakan araya girince gerilim iyice tırmanıyor. Yunus Emre, Hakan'ı "Çekil şuradan çekil" diye uyarınca Hakan da "Bak benimle doğru konuş" diyerek sinirleniyor. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya yarışmacılar giriyor.

Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor

KONSEYİ TERK EDİYOR

Oyun alanındaki gerilim konseye de taşınınca Berna ve Yunus Emre laf dalaşına giriyor. Daha önce Yunus Emre'ye defalarca kez ceza veren Acun Ilıcalı, "Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız" diyerek tepki gösteriyor. Yunus Emre de Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseyi terk ediyor. Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmadığı ise bu akşam belli olacak.

Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Acun Ilıcalı Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Baba Can:

Orda seyredillecek tek adam yunus emre adami rahat birakin da esprilerine devam etsin

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