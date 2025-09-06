Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

Survivor 2025 sezonunda yarışarak adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, yarışmadan elendikten sonra geçirdiği estetik ameliyatlarla sık sık gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise aracının şarampole yuvarlanmasıyla ölüm tehlikesi atlatan Baylan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

"SURVİVOR ÖNCESİ BOŞANIYORDUM"

Eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, gözyaşları içerisinde çektiği videoda kararının gerekçelerini anlattı. Ünlü isim, aslında Survivor'a katılmadan önce boşanma kararı aldıklarını ancak ilişkiye bir şans daha vermek için geri adım attıklarını söyledi. Baylan sözlerine şu şekilde devam etti: Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik. Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. İyi ki boşanıyorum, 18 Eylül'de boşanacağım.

ERCAN BAYLAN'A AĞIR SUÇLAMALAR

Almeda Baylan, eşi hakkında çarpıcı iddialarda da bulundu. Baylan, eşinin fan hesaplarına müdahale ettiğini, özel hayatlarına dair uygunsuz yorumlarda bulunduğunu ve kendisine sürekli isteklerde bulunduğunu öne sürdü. Baylan, "Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fanıma 'şu fotoğrafını değiştir, buran çok belli oluyor, cinsel ilişkimiz olmuyor' gibi şeyler söylüyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da hiçbir zaman helal etmeyeceğim."

"YENİ BİR HAYAT KURACAĞIM"

Boşanma kararından sonra yeni bir hayata adım atacağını belirten Almeda, evini de terk edeceğini dile getirdi, "18'inde boşanacağım canlarım, az kaldı. Gideceğim, başka eve yerleşeceğim. Evi de bırakıyorum, her şey onun olsun. Yeni bir hayat kuracağım. Yurt dışına çıkmayı da düşünüyorum. Kafam çok karışık ama bunu hiçbir zaman hak etmedim."