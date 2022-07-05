Survivor All Star Sonrası Şok Sözler!

Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi. Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.

Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını kızdırdı.

"KAYBEDERKEN BİLE KAZANAN BİRİYİMDİR"

All Star 2022'yi beşinci olarak tamamlayan Survivor Nagihan, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor.

Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp, aç kalmamız ve sağlığımızı kaybetmemiz de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun. Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum; ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"

"BOYUMUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIK, ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN"

Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan eski atlet, yeniden Survivor'a katılmayacağını belirtirken, polemik yaratacak ifadeler kullandı:

"Söyleyecek çok şey var ama söylememek gerekiyor, konuşmamak gerekiyor. Kırgın mıyım, çok. Üzgün müyüm, söylemeye gerek yok. Sizler elinizden gelenin fazlasını yaptınız, bundan hiç şüphem yok. Ben de elimden geleni yaptım. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir sürüveni geride bıraktım.

Ne kadar Z kuşağına hitap etmesem de dışarı çıktığımda Z kuşakları tepemden imnmiyor, bu da ayrı bir konu. Kime göre, neye göre! Neyse sağlık olsun, Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk. Keşke güzel bir sonla tamamlayabilseydik. Yakında canlı yayın açacağım, orada bol bol dertleşeceğiz.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere 16 şubat 1984'te Kadirli'de doğmuş Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarıştı.

Fenerbahçe'de yetişen ve sürat koşuları branşında yarışan ünlü atlet, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazandı. Ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor'da Ünlüler adına yarıştı ve çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci oldu.

2022 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da beşinci oldu.

Snob Magazin / Magazin