Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu - Haberler

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Son bölümünde Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude için eleme heyecanı yaşandı.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet 3. eleme adayı oldu. Survivor'da son dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımı, son eleme adayı olarak Sude'nin ismini belirlendi.

SUDE HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Potaya giren Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude arasında bir halk oylaması yapıldı. Dün akşam konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, en azı oyu alarak yarışmaya veda eden ismin Sude olduğunu söyledi.

"AİLEME VE SEVDİKLERİME KAVUŞACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Veda konuşması yapan Sude Burcu, "Kopması imkansız olan bilekliğimin koptuğunu görünce gideceğimi hissettim Tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Son bir ay buranın tadını çıkarmalarını istiyorum. Elimden geleni yaptım. Dışarıda çok güzel bir hayatım var, aileme ve sevdiklerime kavuşacağım için mutluyum" dedi.