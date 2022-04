Survivor'da Cinsel Hayat Var mı? İşte Cevabı...

TV8'de ekrana gelen Survivor 2022 All Star tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın sevenleri sosyal medyada, " Survivor All Star'da cinsel hayat var mı?" ve "Survivor'da cinsel ihtiyaçlarını nasıl gideriyor?" sorularına yanıt aranıyor.

"ADADA CİNSEL HAYAT SIFIR"

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Hasan Yalnızoğlu, bu konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık dört buçuk ay boyunca yemek bile yiyemiyoruz. Adadaki cinsel hayat sıfır."

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu (d. 20 Ekim 1974; Üsküdar, İstanbul), Türk dansçı, manken, oyuncu ve profesyonel güreşçi.

Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etmiştir.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Yalnızoğlu, 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

Sinema filmlerinde rol alan Hasan, Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu.

2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır.

2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı.

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.

Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında Hasan Yalnızoğlu ikinci olmayı başardı. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi. Bunun üzerine Özerman, Hasan'ı Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Birinciliği de İngilizce bilmediği için kaybetti.

