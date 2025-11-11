Haberler

Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu
Güncelleme:
Survivor 2026 All Star kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Ünlü oyuncu Serhan Onat, Acun Ilıcalı tarafından açıklanan beşinci yarışmacı olarak Ünlüler takımında yer alacak. Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre'den sonra Onat'ın da katılmasıyla Survivor 2026 kadrosu dikkat çekici bir hale geldi.

  • Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosuna oyuncu Serhan Onat dahil oldu.
  • Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda Bayhan Gürhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre yer alıyor.
  • Survivor 2026 Ünlüler - All Star, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayacak.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosuna bir isim daha eklendi. Dokuz Oğuz, Kuruluş Osman, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlarda rol alan oyuncu Serhan Onat, yeni sezonda Dominik'te yarışacak beşinci ünlü isim oldu. Televizyon dünyasının en çok takip edilen yarışmalarından Survivor, 2026 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. All Star formatında ekrana gelecek yeni sezonda kadroya katılan ünlü isimler birer birer açıklanıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosuna dahil olan son ismin Serhan Onat olduğunu duyurdu. Başarılı oyuncu, yarışmada ünlüler takımında mücadele edecek beşinci isim olarak açıklandı.

SURVIVOR 2026 ALL STAR KADROSUNDAKİ DİĞER İSİMLER

Survivor 2026 kadrosunda şu ana kadar Bayhan Gürhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre gibi tanınmış isimler yer alıyor. Bu isimlere Serhan Onat'ın da katılmasıyla birlikte, ünlüler takımının dikkat çekici bir profil kazandığı yorumları yapıldı. Yeni sezonda zorlu parkurların yanı sıra geçmiş sezonlarda unutulmayan yarışmacıların da yeniden sahneye çıkması bekleniyor.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star, Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayacak.

