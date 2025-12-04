Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor, 2026 sezonu için geri sayımı başlattı. Ocak ayında ekranlarda olması beklenen yarışmada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, yarışmacı kadrosu da tek tek açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıların isimlerini duyuran Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla erkek yarışmacıları da tanıttı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI ERKEK YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, gönüllüler takımında yer alacak erkek yarışmacılar şunlar:

• Engincan Tura

• Eren Semerci

• Erkan Bilben

• Onur Alp Çam

• Ramazan Sarı

Acun Ilıcalı, paylaşımında yarışmacılara başarı dileklerini iletirken, takımın bu sezonki performansına dair beklentilerini de gizlemedi. Bu isimler, Survivor 2026'da gönüllüler takımı adına büyük bir mücadele verecek.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKİ KADIN YARIŞMACILAR

Daha önce açıklanan gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar ise:

• Sude Demir

• Lina Hourich

• Nisanur Güler

• Başak Cücü

• Gözde Bozkurt

Kadın ve erkek yarışmacılar, Survivor 2026'da hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını test edecek. Takım çalışması ve bireysel performans, sezon boyunca belirleyici olacak.

ÜNLÜLER TAKIMI ŞİMDİDEN ŞEKİLLENDİ

Öte yandan Survivor 2026'nın ünlüler takımı için de isimler açıklanmaya devam ediyor. Şimdilik kesinleşen ünlüler takımında yer alan isimler:

• Bayhan

• Dilan Çıtak

• Keremcem

• Mert Nobre

• Serhan Onat

• Meryem Boz

• Murat Arkın

• Deniz Çatalbaş

• Selen Görgüzel

• Seren Ay Çetin

Bu isimlerin açıklanmasıyla birlikte Survivor 2026'nın yarışmacı kadrosu büyük ölçüde şekillenmiş oldu. Gönüllüler ve ünlüler takımı arasındaki rekabet, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

SEZON ÖNCESİ HEYECAN ARTITOR

Survivor 2026, hem fiziksel mücadeleleri hem de takım stratejilerini ön plana çıkaracak. Kadrolarda yer alan yarışmacıların geçmişteki deneyimleri ve yetenekleri, izleyiciler tarafından merak konusu. Sosyal medyada yarışmacılara dair tahminler ve yorumlar şimdiden artmaya başladı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımları, Survivor severleri yeni sezon için şimdiden heyecanlandırdı. Ocak ayında başlayacak olan Survivor 2026, hem gönüllüler hem de ünlüler takımıyla unutulmaz bir sezon vaat ediyor.