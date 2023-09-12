Survivor 2024 All Star'ın yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu. Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi'ye başarılar dileyen Acun Ilıcalı "Survivor tarihinin efsane ismi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. Bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu.

"TURABİ'NİN ZORLU RAKİPLERİNE KARŞI NE YAPACAĞINI MERAK EDİYORUM"

Her gün bir Survivor All Star yarışmacısını açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de Turabi Çamkıran'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Daha önce 3 kez yarışmaya katılan ve 2 kez şampiyon olan Turabi'nin All Star'da mücadele edeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinin efsane ismi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

2 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Turabi Çamkıran, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'da mücadele etti. 2014 Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Turabi, şampiyon oldu. 2015 yılında da Survivor All Star'da yer alan Turabi, bir kez daha şampiyon oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi ilan edildi.