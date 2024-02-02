Survivor 2024 All Star... YARIŞMAYA ŞARKILARLA VEDA ETTİ!

Survivor All Star'ın önceki bölümlerinde ilk eleme adayı Kardeniz, ikinci Pınar, üçüncü Aysu, dördüncü Berna, Rio Karnavalı ödüllü dans yarışmasının da şampiyonu Damla Can olmuştu.

Bu bölümde çok zor şartlar altında ödül oyunu oynansa da iki takımda yarışmayı bir an bile bırakmadı.

Eleme adayları düelloya çıktı. Adaya veda eden isim belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan önce çıkanlar şu şekilde:

Ödül oyununda yağmur çok feci şekilde bastırmasına rağmen yarışmacılar mücadeleden bir an bile kaçmadı. Aleyna'nın 'Yağarsa yağmur yağar' şarkı sözleri biraz olsa ortamı ısıttı.

Son oyuna Sercan Yıldırım ve Ogeday çıktı. Ogeday'ın kazanmasıyla 10'a 5'lik farklı skorla ödül oyununu Mavi Takım kazandı.

Murat Ceylan düello öncesi yarışmacılara söz hakkı verdi. Eleme adayı olan Pınar, Kardeniz, Aysu ve Berna tek tek duygu ve düşüncelerini aktardı.

'BU ÜZÜCÜ BİR ŞEY AMA DEDİĞİM GİBİ OLAĞAN'

Pınar, "Heyecanlıyım, eminim bütün arkadaşlarım öyle. Çünkü bugün 4 kişiden bir tanesi evine gidiyor. Bu üzücü bir şey ama dediğim olağan.

Hepimizin başına bir gün gelecek. Bununla ben savaşacağım ve bugün giden ben olmak istemiyorum ama onun dışında herkese sakatlıksız, başarılı bir parkur diliyorum.

Bana parkur yapmanın heyecanımı azaltacağı gibi bir his bile geldi yani şu an o kadar heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'HER SURVIVOR BİR GÜN DÜELLOYU TADACAK'

Kardeniz, "Deneyimliyim bugün burada ama heyecanım hala aynı. İki hafta önceki heyecanım neyse hala o şekilde buradayım. Her Survivor bir gün düelloyu tadacak maalesef ama ben çok kısa bir zamanda ikinci kez buradayım maalesef.

Umarım bugün buradan çıkarım ve bi sonraki düellolarda olmam. Takımımda kazanır, bende yazılmak zorunda kalmam. Tüm arkadaşlarıma sakatlıksız bir yarış diliyorum" dedi.

'FİLM SAHNESİ GİBİ'

Aysu, "Bu ambiyans biraz garip hissettirdi bana. Bugün sabah uyandığım zaman hiç heyecanlı değildim. Hiçbir stresim yoktu tamamen focustum ama ne zaman ki oradan meşaleleri elimize aldık.

Dördümüz sanki böyle film sahnesi gibi alevlerin arasından yürüdük ve geçtik. Gerçekten şu anda heyecanlıyım. Berna ile yarışmak bana gurur verir fakat o hırs farklı olur muydu? Benim adıma değişmez.

Sahaya çıktığım zaman takım arkadaşımda olsa biz burada bireysel yarışıyoruz. Berna'nın da benim de iyi bir yarış sergilemesini istiyorum. Burada bugün Survivor'ı biten kişilerin bizim aramızdan birisini olmasını istemiyorum. Herkese başarılar diliyorum, sakatlıksız bir yarış olsun." ifadelerine yer verdi.

'KENDİMLE YARIŞIP BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Berna, "İki hafta önce de buradaydım. Aynı konsantre aynı önemi taşıyor benim için her zaman bir ilk gibi oynayacağım. Hiç buraya gelmemiş gibi oynayacağım.

Takım arkadaşıma karşı oynamam beni duygusallaştırıyor ama o zili duyduğumda kim olursa olsun, kendimle yarışıp bitirmeye yarışacağım. Yani kazanmak için yarışacağım.

O yüzden senin içinde benim içinde en hayırlısı olsun istiyorum. O yüzden tamamen focusum ve kazanmaya geldim" dedi.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Düellonun ilk turunda Pınar, Kardeniz'i yenerek eleme potasından çıktı. Berna'nın da Aysu'yu yenmesiyle beraber düellonun finaline Aysu ve Kardeniz çıktı.

Finalde 5-1'lik skorla Aysu kazandı. Adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Kardeniz son oyundan sonra gözyaşları içinde kaldı. Takım arkadaşları tek tek sarılarak onu motive etti.

Yarışmaya veda eden Kardeniz şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten çok zor bir sezon. Ben yine elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım hep. Deneyimsizliğimin farkındaydım çünkü.

All Star bu yıl gitmesin giderse heba olur diyenlere bir cevabım var. Bugün yine bu takımla geleceksin deseler yine gelirim. Takımımı çok seviyorum. İyi ki sizinle savaşmışım. İyi ki sizinle kaybetmişim.