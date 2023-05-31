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Survivor 2023'te Yunan yarışmacının aşk itirafını duyan Acun Ilıcalı'nın şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Magazin Haberleri

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar bir araya gelerek mücadele etti. Yunan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı, takım içinde yaşanan aşkla ilgili duyduğu itiraf karşısında ağzı açık kaldı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023, dün akşam 11. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Yunan ve Türk yarışmacılar arasından bir oyun oynandı. Yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı ise aşk itirafı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"TAKIMIM VE STAVROULA İLE MUHTEŞEM VAKİT GEÇİRDİK"

Ödül kazanarak New York'a giden Yunan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı, "New York nasıldı?" diye sordu. Yarışmacılardan Marielene ise "New York muhteşemdi. Zannedersem tüm Survivor'larda verilmiş olan en iyi ödül. Muhteşem vakit geçirdik. Olabildiğince görsel, tecrübe ve anı biriktirdik. Şahsen hayatımda yaşadığım en iyi tecrübeydi. Takımım ve Stavroula'yla muhteşem vakit geçirdik" cevabını verdi.

Survivor 2023'te Yunan yarışmacının aşk itirafını duyan Acun Ilıcalı'nın şaşkınlığı yüzüne yansıdı

"ÖNCESİNDE BAŞKASIYLAYDI, ŞİMDİ BENİMLE"

Acun Ilıcalı, bu açıklama üzerine Sakis'e "New York'a gittiğinizde birlikte miydiniz?" diye sorunca olanlar oldu. Sakis, "Hayır öncesinde başkasıylaydı. Şimdi benimle. Ama mademki çok iyi vakit geçirdi, kazandım" dedi. Acun Ilıcalı aşk itirafı karşısında yüzünü kapatarak şaşkınlığını gösterirken Sakis de "En azından şimdi daha iyi vakit geçirdiğini söyleyebilirim" dedi.

Survivor 2023'te Yunan yarışmacının aşk itirafını duyan Acun Ilıcalı'nın şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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