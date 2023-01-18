Survivor 2023... İLK ELEMEDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Survivor 2023'ün ilk eleme adaylarının 4'ü de Ünlüler Takımı'ndan çıkmıştı. Bu 4 aday arasından elenen isim belli oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2023'ün ilk eleme adayı, kaybeden Ünlüler takımından çıktı. İlk gitme adayı ise Seçkin Piriler oldu.

Pazartesi akşamı ikinci kez Ünlüler takımının ada konseyi oldu ve en çok ismi çıkan Berdan Mardini ikinci olarak eleme potasına girdi.

Cansu ünlüler takımında kadınlarda performans birincisi oldu, erkeklerde de Barış seçildi. Performans birincileri de potaya birer isim dahil etti.

Cansu, Ümit Erdim'i üçüncü aday olarak söylerken Barış Telli ise dördüncü eleme adayını seçti ve Kürşat'ın ismini verdi.

ACUN ILICALI KONSEYDE YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Konseyde Acun Ilıcalı, Survivor'da yeni kuralları açıkladı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu sene Survivor'da bazı değişiklikler var. Önemli kararı sizlere açıklamak istiyorum.

Normalin daha üzerinde yedek yarışmacı bekliyor ve bu yarışmacılar belki de bu sene 'ben dayanamıyorum, devam edemeyeceğim' diyen yarışmacıların yerine girebilir.

Şartlarınız çok zor olacak. Biz ada hayatının da daha ön planda olduğu ve zorluklarla tam anlamıyla mücadele eden iki ekibin serüvenini ekranlara getireceğiz.

Survivor aynı zamanda mental de bir yarışma. Yedeklerden 5 tanesi yarın geliyor, erzak oyununda girecek.

Takımların sayısını ilk haftalarda eşit tutacağız. 3 yarışmacı Ünlülere 2 yarışmacı da Gönüllülere gidecek.

Bir takım üst üste kaybederse takım değişime uğrayacak. " ifadelerini kullandı.

4 ADAY DA ÜNLÜLER TAKIMINDAN

Eleme gecesinin olduğu Survivor'da 4 aday da Ünlüler takımından çıktı.

Berdan Mardini, Kürşat, Ümit Erdim ve Seçkin Piriler'in eleme adayı olduğu Survivor'da bir isim yarışmaya veda etti.

Survivor'da sezonun ilk haftasında yarışmadan elenen isim Ümit Erdim oldu.

Yarışmacılar Ümit Erdim'in elenmesinin ardından büyük şok yaşadı.

Ümit Erdim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Gidiyorum. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak, teşekkür ederim.