Survivor 2023... 'BİRLEŞME PARTİSİ'NDE NELER OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler Takımı son elemenin ardından birleşme partisinde bir araya geldi. Adaya son veda eden kişi gönüllülerden Ela olmuştu. İki takım yeni dönemin başlangıcı olan birleşme partisinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Şıklık yarışının yaşandığı gecede Alper Rende'nin şarkı söyledikten sonra bateri çalması da geceye damgasını vuran olaylardan oldu.

Survivor 2023'te büyük finale doğru geri sayım devam ederken, birleşme partisi izleyici ile buluştu.

Büyük finale doğru heyecan devam ederken, yarışmacılar adada yaşadıkları stresli anları geride bıraktı ve birleşme partisinde şarkı söyledi.

Şarkı yarışmasının jüri üyeleri Sinem Yalçınkaya, Fatih Ertürk ve Oya Şar oldu. Müzisyenler sahneye çıkan yarışmacıların performanslarına göre puanlarını verdi.

İlk olarak ünlüler ve gönüllüler takımı duş aldıktan sonra kuaföre giderek hazırlandı.

Ardından ise kendilerinin seçtikleri temiz kıyafetleri giyen yarışmacılar lezzetli yemek sofralarına oturdu.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Son olarak ise birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak tek tek performans sergiledi.

Gönüllüler takımından Nefise ise Aleyna Tilki'nin "Sen Olsan Bari" isimli şarkısını söyledi.

Ünlüler takımından Nefise'nin performansı damga vurdu. Kendi yorumunu oldukça beğenen Nefise jüriden 2 puan gelince şaşkınlık yaşadı.

ALPER RENDE PERFORMANSIYLA BEĞENİLDİ

Alper Rende Survivor birleşme partisinde, rock müzik grubu Athena'dan Kafama Göre isimli şarkıyı söyledi.

Yarışmacı arkadaşları tarafından oldukça beğenilen Alper, bateri çaldı. Rende'nin performansı beğeni topladı.

Oylama sonucu ilk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper ve Aziz yer aldı.

Bu yarışmacılar bir kez daha performansını gösterdi. Finalde ise Özgür ve Murat finale kalırken gecenin birincisi Murat Eken oldu.

Survivor 2023'de birleşme partisi sonrası villalarda konaklayacak olan yarışmacılar, sonrasında yapılacak konseyde yeniden iki takıma ayrılarak yarışmaya devam edecek.