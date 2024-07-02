Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından uzun bir tatile çıktı. Şimdilerde Çeşme'de güneşin tadını çıkaran Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile kameralara takıldı.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, bu sene Survivor All Star'da verdiği mücadeleyle alkış toplayan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'deki bir beachte deniz ve güneşin tadını çıkardı. İkilinin arasında bir şey olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENİNCE PANİKLEMİŞTİ

Doğukan Güngör, mayıs ayında dansçı Aleyna Yalçın ile bir mekanda görüntülenmiş kameraları fark edince de genç kadına iterek yanından uzaklaştırmıştı. Panikleyen oyuncu, görüntülerin yayınlanmasını istemeyerek "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Güngör, genç kadınla sadece arkadaş olduğunu, paniklediği için de öyle tepkiler verdiğini söylemişti.