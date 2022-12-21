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Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

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Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan ünlü oyuncu Özgü Kaya bir süredir kapalı olan kalbinin kapılarını açtı. Güzel oyuncu, "Üç Kız Kardeş" dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele objektiflere takıldı.

'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Türkan' karakterine hayat veren Özgü Kaya geçtiğimiz yaz iki yıldır aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal'dan ayrılmıştı. Verdiği bir ropörtajda "Evlilik olursa da Şanal'la olur" diyen Özgü Kaya yeni bir aşka yelken açtı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Son olarak Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'de el ele objektiflere takıldı.Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile Etiler Akmerkez'deydi. Çift, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor" dedi.

Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Burak Serdar Şanal Özgü Kaya Magazin Haberler

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