Sultangazi'de Ceza rüzgarı esti

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Fest" etkinlikleri çerçevesinde ünlü rapçi Ceza, sevenleri ile buluştu.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç fest" etkinlikleri ünlü rapçi Ceza konseri ile kapanışı yaptı. Konsere rapçi Ceza'nın her yaştan hayranı yoğun ilgi gösterirken, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan konser 21.00 da başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

"Çok güzel bir final icra ediyoruz"

festivalin kapanışını yaptıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu gün Sultangazi'de Eylül ayı festivallerimizin sonunda müthiş bir konserle, Sultangazili komşularımızla buluştuk. Çok güzel bir final icra ediyoruz. Aradığın festival Sultangazi'de dedik ve gençlik festivalimizin startını Eylül başında vermiştik. İnşallah bu günde nihayetlendiriyoruz. İnsanların mutluluklarını görüyoruz. Bizde bu sebeple oldukça mutluyuz. Çünkü biz Sultangazi için çalışıyoruz. Başka programlarda Sultangazilileri daha da mutlu ettiğimiz programlarda burada olacağız inşallah" şeklinde konuştu.