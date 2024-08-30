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Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi

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Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı Sultan dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça yaşlandığı görülen oyuncu, sevenlerine mesaj gönderdi.

1978 yılında Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Sultan filmindeki Kemal rolüyle hafızalara kazınan Bulut Aras yıllar sonra görüntülendi.

Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Bulut Aras, yürüyüş yaparken görüntülendi. 71 yaşındaki usta oyuncu değişimiyle dikkat çekerken sevenlerine bir de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Herkese sevgilerini ileten Bulut Aras "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için" ifadelerini kullandı.

BULUT ARAS KİMDİR?

15 Mart 1953'te Denizli'nin Yukarışamlı köyünde 10 çocuklu bir ailede doğan Bulut Aras, Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1976'da Tercüman gazetesinin düzenlemiş olduğu; Sinema, Fotoroman, TV Yarışması birincisi seçilen Aras, 1976'da "Hain" filmi ile sinema oyunculuğuna başladı. Aras, daha sonra Ertem Eğilmez'in talimatı üzerine Arzu Film'e çağrıldı ve Hain, Deli Yürek, Beni Unutma, Kırmızı Kelebek, Sultan gibi yaklaşık 50 filmde rol aldı.

Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi

Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi

Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Türkan Şoray Bulut Aras Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (2)

Ferhat Uras:

Tüm insanların aynı anda yaşadığı ortak şeylerden biri yaşlanmaktır. Zamanın merhameti yok.

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Murat Celik:

yurt dışında Restoran sahibi değil mi bu

1
0
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