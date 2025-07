Star Wars'un Amiral Piett'i Kenneth Colley hayatını kaybetti

Star Wars serisinde Amiral Piett karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Kenneth Colley, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun Covid-19'a yakalandıktan sonra gelişen zatürre nedeniyle, İngiltere'nin Kent bölgesindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Menajeri Julian Owen tarafından yapılan açıklamada, Colley'nin bir düşme sonucu kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, burada kısa sürede Covid'e yakalandığı ve ardından zatürre geçirdiği belirtildi. Ünlü oyuncunun, pazartesi günü yakın dostlarının yanında huzur içinde vefat ettiği bildirildi.

60 YILLIK KARİYER, UNUTULMAZ KARAKTERLER

Julian Owen, Colley için şu ifadeleri kullandı, Ken Colley, 60 yıla yayılan kariyeriyle en iyi karakter oyuncularımızdan biriydi. Tiyatrodan sinemaya, televizyondan animasyon yapımlara kadar geniş bir yelpazede unutulmaz karakterlere hayat verdi."

Colley, Star Wars evreninde The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmlerinde Darth Vader'ın amiral gemisinin komutanı olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı. 2012 yılında yayınlanan Lego Star Wars: The Empire Strikes Out adlı animasyon filmde de aynı karakteri seslendirmişti.