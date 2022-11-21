Sözleri bir döneme damga vurmuştu! Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster, Twitter'da gündem oldu

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatın ardından Uluç'un yıllar önce sert bir dille eleştirdiği Defne Joy Foster, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çok sayıda ameliyat geçiren Uluç'un vefatının ardından 2011 yılında yaşamını yitiren Defne Joy Foster, Twitter gündemine girdi.

DEFNE JOY FOSTER'I ELEŞTİRMİŞTİ

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Hıncal Uluç da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster'la ilgili bir yazı kaleme alarak "Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır" ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra katıldığı programda konuyla ilgili konuşan Uluç, "Keşke o cümleyi yazmasaydım" diyerek pişmanlığını dile getirmişti.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Hıncal Uluç'un ardından Defne Joy Foster'ı Twitter'da gündem yapan birçok kullanıcı, "Hıncal Uluç ölmüş, bir kez daha Defne Joy Foster'ı rahmetle anıyorum" yorumunu yaptı.

İşte yapılan bazı paylaşımlar...

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