Soyadlarını karıştırarak paylaşımına Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketleyen Danilo Zanna, alay konusu oldu

Sosyal medya hesabından final yapan MasterChef Türkiye'yle ilgili bir paylaşım yapan Danilo Zanna, soyadlarını karıştırınca yarışmacı Kıvanç yerine Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketledi. Alay konusu olan Zanna için "Kıvanç Tatlıtuğ hiçbir bölüme katılmayarak birinciliği hak etti" yorumları yapıldı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. Büyük ödülün sahibi olmak için mücadele eden Metin ve Kıvanç arasında en yüksek puanı alan Metin, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Yarışmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan jüri üyesi Danilo Zanna, hatasıyla alay konusu oldu.

SOYADLARINI KARIŞTIRDI

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Danilo Zanna, finalin ardından yarışmacılarla fotoğrafını paylaşarak Tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir geceydi. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu iyi ki varsınız. Her zaman destekleri için Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederiz" dedi. Yarışmayı 2. olarak tamamlayan Kıvanç'ı etiketlerken soyadlarını karıştıran Zanna, paylaşıma yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketledi.

HATASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede fark edilince sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Zanna'nın paylaşımı için "Kıvanç Tatlıtuğ hiçbir bölüme katılmayarak birinciliği hak etti" yorumları yapıldı.