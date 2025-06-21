Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza hastalığı teşhisi konulmuştu ve 23 kiloya kadar düşmüştü.

SOSYAL medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza hastalığı teşhisi konulan Nihal Candan, hızla kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

23 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Candan'ın 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında kalbinin durduğu belirtilen 30 yaşındaki Nihal Candan'ın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

ANOREKSİYA NERVOZA

Anoreksiya nervoza, temel olarak yeme bozukluğu olarak tanımlanan bir hastalıktır. Yemek yememek, çok az uyumak fakat yemekten veya uykudan enerji toplamadan çok aktif bir hayat yaşamaya çalışma belirtileri gösteren özellikle genç kadınlarda görülen ve hem bedeni hem de zihni etkileyen psikolojik bir bozukluktur.

Bu hastalığa sahip olan insanlar, fazla kilolu olma korkusuna sahiptirler veya fazla kilolu olduklarını düşünürler. Bu nedenle de ya çok az yemek yeme, ya da hiç yemek yememe eğilimindedirler. Buna bağlı olarak hastalık, hem fiziksel hem de psikolojik özellikler taşır.

Uzmanlara göre bu hastalık genellikle, kişilerin diyet yapma düşüncesiyle başlar ve zamanla kontrol edilemez bir hale gelir. Takıntılı düşünceleri olan bu kişiler hayatında sadece diyet, yemek ve kilo üzerine konuları düşünür ve hayatlarını buna göre yönetirler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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