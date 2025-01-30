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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
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Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu sevenlerine duyurdu. Sarıkabadayı bebeğinin adının "Ali Gabriel Sarıkabadayı" olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile ilişkileri 2015 yılında "Tarifi Zor" adli şarkısının klibinde başlamış ve çift, 2020 yılında beraberliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sarıkabadayı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerine güzel haberi duyurdu.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Camelo ve Sarıkabadayı'nın Hasan Matias adında oğulları var. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda ikinci çocuk beklediklerini duyurmuştu. Sarıkabadayı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu açıkladı.

"CANIM OĞLUM ALİ GABRIEL"

Bir erkek çocuğu daha dünyaya gelen ünlü şarkıcı paylaşımında, "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun." notunu düştü.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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