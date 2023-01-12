Son Dakika: Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, eve döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Çaçan'ın ardından onlarca taziye paylaşımı yapılmaya başlandı. Haberi alan Çaçan'ın hayranları ise evinin önünde toplanmaya başladı.

"CENAZESİ YARIN OLACAK"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Burhan Çaçan'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren şarkıcı Ferman Toprak, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak" dedi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan, 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.