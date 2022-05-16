Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Haberler

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalanmıştı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

61 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden olan Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 61 sayfalık iddianame düzenlendi.

5 KİŞİNİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN YARGILANIYORLAR

Sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

2 SANIĞA AZMETTİRME SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya azmettirme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMA, BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZADA GÖRÜLECEK

Sanıklar Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın duruşması, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.