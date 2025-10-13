Haberler

Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu ayrıldı mı? Sosyal medyada dikkat çeken hamle

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü şefin kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. İkilinin Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatıyla konuşuluyor. Şefin bir süredir birlikte olduğu Canselin Tilbe Uslu ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. Çiftin Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Bir dönem birlikte verdikleri pozlarla gündeme gelen ikilinin uzun süredir ortak paylaşım yapmaması da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada, "Ayrıldılar mı?", "Neler oluyor" sorusu kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

YAŞ FARKIYLA GÜNDEME GELEN İLİŞKİ

55 yaşındaki Sivrioğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük olan Tilbe Uslu ile görüntülendiğinde gündeme oturmuştu. Çiftin birlikte katıldığı davetlerdeki samimi halleri magazin dünyasında sıkça konuşulmuş, "mutlu bir birliktelik" olarak yorumlanmıştı.

SOMER ŞEF SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ayrılık iddialarıyla ilgili henüz Somer Sivrioğlu'ndan ya da Tilbe Uslu'dan resmi bir açıklama gelmedi. Ünlü şefin sosyal medya hesabında ilişkisine dair izleri kaldırması, söylentilerin doğruluk payını arttırdı,

