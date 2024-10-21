Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

Masterchef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, konuk olduğu bir programda restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı. Somer Şef, 'Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez.' açıklaması ile dikkat çekmişti. Bunun üzerine yöneltilen "Asgari ücretle geçinen veya orta gelirin biraz altında olan kişilerin restoranınıza gelmeleri mümkün mü? sorusuna cevap olarak İstanbul'daki restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı.

Sivrioğlu, bu soruya "Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Ben özellikle bistro tarzı bir fiyat politikası belirlemeye çalıştım. Yani bizim restoranımız lüks restoranlar kategorisine girmiyor. Ancak tabii ki, bir yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor" şeklinde yanıt verdi. Sivrioğlu "Amacımız fiyatlarımızın çok yüksek olmamasıydı" diye ekledi.