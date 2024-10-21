Üye Girişi
Haberler

Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, konuğu olduğu programda çok merak edilen restoranının kişi başı ücretini paylaştı. Daha önce 'Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez.' şeklinde dikkat çeken açıklama yapan Somer Şef, restoranının fiyat politikasını açıkladı. Sivrioğlu, 'Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor' dedi.

Masterchef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, konuk olduğu bir programda restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı. Somer Şef, 'Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez.' açıklaması ile dikkat çekmişti. Bunun üzerine yöneltilen "Asgari ücretle geçinen veya orta gelirin biraz altında olan kişilerin restoranınıza gelmeleri mümkün mü? sorusuna cevap olarak İstanbul'daki restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı.

Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

Sivrioğlu, bu soruya "Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Ben özellikle bistro tarzı bir fiyat politikası belirlemeye çalıştım. Yani bizim restoranımız lüks restoranlar kategorisine girmiyor. Ancak tabii ki, bir yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor" şeklinde yanıt verdi. Sivrioğlu "Amacımız fiyatlarımızın çok yüksek olmamasıydı" diye ekledi.

Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı

Somer Şef, restoranının dudak uçuklatan kişi başı ücretini açıkladı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Somer Sivrioğlu Asgari Ücret MasterChef Gastronomi Magazin Yaşam

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Mezarlıkta katliam: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500

Yorumlar (19)

ARSLANOĞLU Hakan:

Ne güzel demiş şair; zenginin yediği süt ile sütlaç, fakirin yediği bulgur ile bulamaç sabah oldun mu o da aç, oda aç.

275
2
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Sözün bittiği yer. Adam kişi başı 2000 ile 3000 TL arası diyor. Emekliliğin 12.500 olan bir ülkede. Allah sizi bildiği gibi yapsın emi.

161
18
yanıtYanıtla
Orhan Azar:

Her akşamda asgari ücretliler reytinglerde 1 numara yapmaya devam ediyor çok ilginç

118
4
yanıtYanıtla
Tugba null:

çok ucuzmuş gerçekten.

83
5
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

zaten olay buradan kaynaklanıyor bir arkadaşım makarna yemiş fiyat 850 tl neden diye sormuş mekan sahibi cevap olarak 50 liraya yiyen adam buraya gelmesin diye adam kusura bakmayın ama kazıkladıkları adama teselli veriyorlar diyeyim gelelim bu şefe tek soru şerefliysen belgesiyle konuş yanında çalıştırdığın adama maaş ne veriyorsun sakın şunu deme garsoniyeden kazanıyorlar diye onu sen vermiyorsun müşteriden alıyorsun sen ne veriyorsun madem bir kişi 3000 tl normal görelim

69
0
yanıtYanıtla
Murat Kara:

Adam haklı asgari ücretli emekli memur o restorana giremez yalanmış soylesin ben kişi başı 3000 versem15 bin ederki 29 gün aç gezeriz

36
2
yanıtYanıtla
Gökberk Göktürk:

adam gelmesin demiyor, gelemez diyor. bütçesi yetmez anlamında. herkes her yerde de yemek yemesin. dünyanın hiç bir yerinde böyle bir olay. yok. bende gidemiyorum. savunmuyorum da. yanlış anlamayı düzelteyim dedim.

13
11
yanıtYanıtla
Tandogan Dogan:

hadi len oradan kamyon tekeri kafali

17
2
yanıtYanıtla
Ahmet Öz:

Afiyet olsun!!

13
3
yanıtYanıtla
Temel Temel:

hostada yarım ekmek döner 300 tl olmuş onuda alıp ayakta yiyorsun

14
0
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Buruk mezarlığında cinayet SON DAKİKA! Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı? Ölen kadınların isimleri açıklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Beykoz, Ümraniye, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm canlı yayın izleme linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Ekim Çarşamba bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Pazartesi hangi diziler var? 21 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kriptik hamilelik nedir, nasıl anlaşılır? Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO) Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.