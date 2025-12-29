Haberler

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e evlenme teklifi eden Somer Sivrioğlu, yaptığı paylaşımın altına gelen yoruma sinirlendi. "Yuva yıkanın yuvası olmaz" yazan kişiye kayıtsız kalamayan ünlü şef, "Bence de teyzecim, hadi sen dil altını al da geç yerine yat. Bak konuyu tümden kaçırmışsın" ifadelerini kullandı.

  • Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e evlilik teklif etti.
  • Somer Sivrioğlu, sosyal medyada 'Yuva yıkanın yuvası olmaz' yorumuna 'Bence de teyzecim, hadi sen dil altını al da geç yerine yat. Bak konuyu tümden kaçırmışsın' yanıtını verdi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.

54 yaşındaki Sivrioğlu, karlar arasında gerçekleşen evlilik teklifini sosyal medya hesabından "Bazen de evet" notuyla paylaştı. Çiftin "evet" yanıtının ardından verdiği poz kısa sürede büyük beğeni toplarken, gelen bir yorum Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı.

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"SEN DİL ALTINI AL DA GEÇ YAT"

Paylaşımın altına "Yuva yıkanın yuvası olmaz" yazan kişiye sert bir cevap veren ünlü şef, "Bence de teyzecim, hadi sen dil altını al da geç yerine yat. Bak konuyu tümden kaçırmışsın" ifadelerini kullandı.

Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

kendi kendini ne diyerek kandiriyorsun ki usta , sen ve türevlerin para karşılığı genç kadinlarla evleniyorsun , hiç aynaya bakmiyormusun para olmasa o kadın sana vrirmi hic

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Somer sanki böyle olduğunu bilmiyor mu? Gayet iyi biliyor. Para olmasa o kız ne yapsın Someri.

yanıt14
yanıt0
Haber Yorumlarısem sem:

kendisinden 21 yaş küçük birinin gercekten kendisini sevdiğinimi sanıyor üstelik fizik desen yok yakışıklılık yok fit değil bence kendisi dil hapını alıp yatsın bir müddet sonra karısını toparlar sagdan soldan toparlayabilirse

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

amk ünlü olmasan para olmasa o şişko göbeğinle o genç kız sana gelir mi yok arkadaş acun ilicalı bu ve diğerleri aradaki yaş farkı olmadan evlenıyorlar başkası fakir garıban evlenınce subyancı bunlar evlenince aşk sende dil altı değilde mavı hap al söner gehe

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselim özkayalar:

dil hapını sen al demek ki iyi kullanıcısın

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat saritas:

o teyze dil altı aslında sen hangisinden alıyorsun soytarı ??

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?