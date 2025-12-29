Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

Ünlü şef Somer Sivrioğlu bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.

54 yaşındaki Sivrioğlu, karlar arasında gerçekleşen evlilik teklifini sosyal medya hesabından "Bazen de evet" notuyla paylaştı. Çiftin "evet" yanıtının ardından verdiği poz kısa sürede büyük beğeni toplarken, gelen bir yorum Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı.

"SEN DİL ALTINI AL DA GEÇ YAT"

Paylaşımın altına "Yuva yıkanın yuvası olmaz" yazan kişiye sert bir cevap veren ünlü şef, "Bence de teyzecim, hadi sen dil altını al da geç yerine yat. Bak konuyu tümden kaçırmışsın" ifadelerini kullandı.